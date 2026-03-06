Trump quiere influir en las elecciones de líder iraquí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que debería estar involucrado en la elección del próximo líder supremo de Irán, en momentos en que su país e Israel continuaban con sus ataques sobre Irán por sexto día consecutivo. El gobierno de Teherán, por su parte, mantuvo su respuesta militar contra territorio israelí, bases estadounidenses y países en toda la región.

Trump descartó a Mojtaba Jamenei, principal aspirante a ocupar el puesto de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue abatido en las primeras horas de la guerra. Los comentarios de Trump al portal noticioso estadounidense Axios probablemente renueven las preguntas sobre si Estados Unidos e Israel buscan la caída de la República Islámica o únicamente un cambio en sus políticas, mientras el fin del conflicto luce cada vez más incierto.

La guerra ha escalado cada día, afectando a 14 países más en Oriente Medio y otras regiones. Azerbaiyán acusó el jueves a Irán de un ataque con drones, señalamientos que fueron rechazados por Teherán. Irán afirmó que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente” el haber hundido un buque de guerra iraní cerca de Sri Lanka el día anterior.

Israel emitió una alerta de evacuación masiva para todos los suburbios del sur de Beirut mientras se intensificaban los combates con miembros de Hezbollah, aliado de Irán. Los cascos azules de la ONU reportaron combates terrestres en el sur de Líbano mientras más soldados israelíes cruzaban la frontera.

Mientras tanto, Estados Unidos e Israel han atacado a Irán con ofensivas en todo el país, apuntando a sus capacidades militares, su cúpula política y su programa nuclear.

Los ataques de Irán han tenido como objetivo a sus vecinos árabes, han interrumpido el suministro de petróleo y han complicado los viajes aéreos en todo el mundo. La guerra ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, más de 100 en Líbano y de alrededor de una docena en Israel, según las autoridades de esos países. Seis soldados de Estados Unidos han muerto.

Trump compara a Irán con Venezuela

En su entrevista con Axios, Trump arremetió contra Mojtaba Jamenei, de 56 años, quien nunca ha sido elegido ni designado para un cargo gubernamental, calificándolo como“un peso ligero”.

“Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, dijo Trump.

“Tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, afirmó Trump, en referencia a la presidenta interina del país sudamericano. Delcy Rodríguez tomó el poder en enero después de que Trump ordenó una operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro para su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, señaló esta semana que el próximo líder supremo de Irán “será un objetivo de eliminación” si continúa amenazando a Israel, Estados Unidos y a otros países.

Irán se mantiene desafiante

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a la Armada de Estados Unidos de cometer “una atrocidad en altamar” por hundir la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico a principios de la semana, matando a por lo menos 87 personas.

“Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente (el) precedente que ha sentado”, dijo en redes sociales.

La fragata iraní regresaba de un ejercicio organizado por la Marina india en el que Estados Unidos también participó. Las autoridades de Sri Lanka informaron que 32 tripulantes fueron rescatados. Araghchi dijo que “casi 130” tripulantes viajaban a bordo de la embarcación.

En un mensaje transmitido por la televisora estatal, un clérigo iraní pidió más tarde el derramamiento tanto de sangre israelí como de “la sangre de Trump”.

La declaración del ayatolá Abdollah Javadi Amoli representó un inusual llamado a la violencia por parte de un ayatolá, uno de los rangos más altos dentro del clero del islam chií. Hay decenas en Irán.

Sri Lanka dijo que otro buque de guerra iraní estaba anclado el jueves cerca de su costa y que más de 200 marineros estaban siendo escoltados a una base naval ubicada en las afueras de la capital, Colombo. El buque será llevado a un puerto en el oriente del país, informó el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake.

La guerra sigue expandiéndose

Israel anunció la llegada de varios ataques con misiles y las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y Jerusalén. El ejército israelí dijo que llevó a cabo una oleada de ataques contra los sitios de lanzamiento de misiles balísticos de Irán.

Los países del Golfo también reportaron estar bajo fuego. El Departamento de Estado de estadounidense anunció el jueves el cierre de su embajada en Kuwait, la cual activó sus sistemas antiaéreos después de que fue blanco de un ataque con misiles.

Irán ha disparado oleadas de misiles y drones contra el aliado de Estados Unidos en el Golfo Pérsico desde el inicio de la guerra. Seis soldados estadounidenses murieron el domingo en un ataque con drones iraníes en Kuwait.

En Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, un dron fue derribado cerca de la base aérea de Al Dhafra, que alberga a fuerzas estadounidense. Seis personas resultaron heridas por la caída de restos del proyectil.

Qatar desalojó a residentes de las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Doha como precaución temporal y más tarde reportó un ataque con misiles en la ciudad. Arabia Saudí dijo que destruyó un dron cerca de su frontera con Jordania.

Bahréin informó que un misil iraní alcanzó el jueves una refinería estatal, provocando un incendio que ya fue controlado. La refinería se mantuvo en operaciones, aseguró, y no había reportes de víctimas. Bahréin indicó previamente que sus fuerzas han interceptado 75 misiles balísticos iraníes y 124 drones desde el inicio de la guerra.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusó a Irán de llevar a cabo “un acto infundado de terror y agresión” después de que un dron se estrelló el jueves cerca del aeropuerto de Najicheván, una región limítrofe con Irán. Otro avión no tripulado cayó cerca de una escuela. Las autoridades dijeron que cuatro civiles, todos trabajadores del aeropuerto, resultaron heridos.

Aliyev dijo que se había instruido al ejército “a preparar e implementar medidas de represalia”.

Irán negó haber lanzado drones hacia Azerbaiyán. También ha negado repetidamente que haya atacado infraestructura petrolera y otros objetivos civiles, aun cuando sus misiles y drones han impactado esos lugares.

Desde que los combates comenzaron el sábado, se han registrado ataques en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Eso ha provocado que los precios del petróleo se disparen.

Israel emite advertencia de evacuación para los suburbios de Beirut

Israel emitió un aviso de evacuación en el que pidió a todos los residentes de los suburbios del sur de Beirut que “salven sus vidas y evacúen sus hogares de inmediato”, lo que aparentemente indica planes para un intenso bombardeo en la zona.

Desde el resurgimiento de las hostilidades entre Israel y Hezbollah, que atacó a Israel en los primeros días de la guerra, Israel ha impactado los suburbios de Beirut y emitió una advertencia general para que los residentes del sur de Líbano evacúen el lugar.

El ejército israelí dijo anunció ataques sobre “varios centros de mando” utilizados por Hezbollah en Beirut. Mostró un video de un edificio alcanzado, pero no dio más detalles.

Un portavoz de las fuerzas de paz de la ONU en el sur de Líbano dijo el jueves que los cascos azules habían visto y escuchado enfrentamientos, incluidos combates terrestres, en el sur de Líbano luego de que más soldados israelíes cruzaron la frontera.

Durante la noche “se observaron combates terrestres al oeste de Kfar Kila”, un poblado cerca de la frontera con Israel, dijo el portavoz de la UNIFIL Tilak Pokharel. Los cascos azules también vieron “ataques aéreos y bengalas y escucharon explosiones” en la localidad de Khiyam, a unos 5 kilómetros (3 millas) de la frontera.