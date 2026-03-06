Entregan réplica de la piedra angular de la Catedral al papa León XIV

El embajador de la Orden de Malta ante la República Dominicana, Enrique Antonio Valdez Aguiar, sostuvo un breve encuentro con el papa León XIV durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Al término de la audiencia, en el momento en que el papa saluda personalmente a distintos invitados y delegaciones presentes, el embajador Valdez tuvo la oportunidad de estrechar la mano del pontífice y hacerle entrega de un obsequio de profundo significado histórico y espiritual para el pueblo dominicano: una réplica de la piedra angular de la Catedral Primada de América, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y considerada el primer templo catedralicio del continente americano.

De acuerdo a un comunicado, el presente fue ofrecido como expresión del vínculo histórico entre la Iglesia universal y República Dominicana, así como del profundo arraigo de la fe cristiana en el país desde los inicios de la evangelización en el Nuevo Mundo.

Durante el breve intercambio, el embajador Valdez manifestó al Santo Padre el afecto y cercanía del pueblo dominicano, recordando además las visitas que el hoy pontífice realizó años atrás a la República Dominicana en su condición de superior de la Orden de San Agustín, particularmente a la comunidad agustiniana de la ciudad de La Vega.

La réplica entregada al Papa reproduce la piedra angular colocada en la construcción de la Catedral Primada de América a inicios del siglo XVI, monumento emblemático del patrimonio religioso e histórico del continente.