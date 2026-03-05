Reino Unido retira a parte de su personal diplomático de la Embajada de Bahréin por ataques de Irán

Las autoridades británicas han informado este jueves de que han comenzado a retirar "temporalmente" a parte de su personal diplomático de la Embajada en Bahréin a medida que avanzan los ataques iraníes en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Debido a la situación de seguridad, que continúa, Reino Unido ha tomado medidas de precaución para retirar de forma temporal a parte del personal de la Embajada", ha indicado la legación diplomática en un comunicado.

En este sentido, ha aclarado que la Embajada "seguirá operando", al tiempo que ha alertado de que la "situación es grave y no apunta a una mejora en los próximos días". "Seguimos desaconsejando todos los viajes a Bahréin, salvo los imprescindibles", ha subrayado.

En referencia a la posibilidad de salir del país, ha recordado la importancia de hacerlo "solo si es seguro". En caso de permanecer en el territorio, recomienda "resguardarse y seguir las instrucciones de las autoridades locales".

El balance de muertos a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha ascendido a más de 1.200, según han confirmado este jueves las autoridades del país.

Entre los muertos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

