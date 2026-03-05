Espacio ANimal
Punch deja atrás su peluche y comienza a hacer amigos
Punch, el macaco huérfano bebé, está dejando atrás el orangután de peluche que lo consoló durante el rechazo inicial de su madre y otros monos.
Las imágenes de Punch arrastrando el juguete más grande que él llamaron la atención de los residentes de un zoológico cerca de Tokio. Cuando otros monos ahuyentaron al bebé, Punch corrió hacia el orangután de juguete y lo abrazó para consolarlo.
Pero ha estado usando menos el juguete. Hace poco, se vio a Punch trepando al lomo de otro mono, sentado con adultos y, a veces, recibiendo caricias o abrazos.
"Fue bueno verlo crecer, y me siento tranquila", dijo Sanae Izumi, una fan de Punch de 61 años de Osaka que vino al zoológico porque estaba preocupada por el bebé mono. "¡Es adorable!"
Punch fue abandonado por su madre tras nacer, presumiblemente por agotamiento. Los cuidadores del zoológico lo cuidaron y le dieron el juguete para que aprendiera a agarrarse, una habilidad que los macacos recién nacidos necesitan para sobrevivir.
“Ayudar a Punch a aprender las reglas de la sociedad de los monos y a ser aceptado como miembro es nuestra tarea más importante”, dijo Kosuke Kano, un cuidador del zoológico de 24 años.
Punch se hizo tan popular después de que aparecieran imágenes de él y su juguete en línea el mes pasado, que el zoológico tuvo que establecer reglas para que los visitantes permanecieran en silencio y limitar la visualización a 10 minutos para reducir el estrés de los otros más de 50 monos.
Que Punch evite el juguete la mayor parte del tiempo ahora es algo bueno.
"Cuando ya no necesite más peluches, eso fomentará su independencia, y eso es lo que esperamos", dijo el director del zoológico, Shigekazu Mizushina.
Punch todavía duerme con su juguete todas las noches, pero Mizushina dijo que lo siguiente que los cuidadores quieren ver es a Punch acurrucado con otros monos para dormir.