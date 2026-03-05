El petróleo se dispara y las bolsas vuelven a caer por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron con fuerza este jueves y las bolsas volvieron a operar con pérdidas por los temores sobre el impacto en la economía de la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

Los precios del petróleo y del gas bajaron la víspera, pero este jueves los dos principales indicadores del crudo escalaron con fuerza. Hacia las 17H00 GMT, el precio del barril West Texas Intermediate (WTI) subió 6,04% a 79,17 dólares.

El barril de Brent del mar del Norte avanzaba un 3,71%, hasta los 84,42 dólares.

Esta escalada de los precios atiza temores de un brote de inflación y desvanece las expectativas de un recorte de los tipos de interés.

Patrick O'Hare, analista de Briefing.com explicó que el aumento de los precios del petróleo fue impulsado por "reportes no confirmados de que Irán atacó un petrolero frente a las costas de Irak" y por datos de que la actividad a través del estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizada.

Las bolsas en Asia cerraron con ganancias, pero esta tendencia se revirtió y las bolsas europeas operaron con pérdidas desde la apertura y cerraron con caídas marcadas.

París cedió 1,49%, Londres 1,45% y Fráncfort 1,61%. Madrid bajó 1,38% y Milán 1,61%.

El ánimo de los inversores es el mismo en Estados Unidos. En Wall Street los principales indicadores abrieron con caídas: el Dow Jones cedía 0,53%, el Nasdaq 0,20% y el marcador S&P 500 0,19%.

La economía mundial "a prueba una vez más"

La guerra en Oriente Medio está poniendo "a prueba una vez más" la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves en Bangkok la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", aseguró Georgieva durante una conferencia.

La consultora Kpler informó el miércoles que el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz cayó un 90% en una semana.

La incertidumbre sobre la duración de la guerra también pesa sobre los mercados, y la naviera danesa Maersk anunció que suspenderá las reservas en el Golfo hasta nuevo aviso.

Los mercados asiáticos cerraron con ganancias, aprovechando la tendencia alcista de la víspera en Wall Street.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi cerró con una ganancia de 9,63%, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% la víspera, en un mercado en pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

El susto ha sido de tal calibre que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó la activación de un fondo de estabilización del mercado por 68.000 millones de dólares, que, dijo, "prevendrá la inestabilidad" en los mercados de capitales.

"La escalada de la crisis en Oriente Medio está empeorando significativamente el entorno económico y de seguridad mundial", afirmó el mandatario.

El indicador japonés Nikkei también avanzó y cerró con una subida del 1,9%, tras perder un 3,61% el miércoles.

Las bolsas chinas subieron también (Hong Kong un 0,3% al cierre y Shanghái un 0,6%), después de anunciarse el objetivo de crecimiento para este año -entre un 4,5% y un 5%-, el más modesto en tres décadas.