Ministra española de Defensa rechaza el "desprecio" de Trump hacia España

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, rechazó este jueves el "desprecio" con que el presidente estadounidense, Donald Trump, habla de España, un país que siempre colabora en misiones de paz si tienen cobertura internacional, argumentó, ya que "los derechos humanos sólo se defienden sin atajos, cumpliendo la ley".

El actual escenario internacional es "muy complicado y muy difícil" y solo cuando hay un amparo internacional se puede asumir el uso de la fuerza, incluso cuando sea para acabar con un régimen que no respete los derechos humanos, dijo Robles en una conferencia pronunciada en la ciudad de Barcelona.

Insistió en que "el mundo tiene que basarse en reglas" y admitió que echa de menos un mayor liderazgo, protagonismo y unidad por parte de la Unión Europea, condicionada en algunos países por el auge de la extrema derecha y del nacionalismo, según apuntó.

En un coloquio durante el mismo acto, señaló que el régimen iraní vulnera "por completo" los derechos humanos, pero remarcó que, incluso en estos casos, las intervenciones militares deben tener un "paraguas internacional" y respetar el ordenamiento jurídico.

Por este motivo, se manifestó contra ataques "unilaterales", como los de Israel y EE.UU. en Irán, ya que "el mundo tiene que basarse en reglas", de forma que el uso de la fuerza solo puede ser asumible cuando hay amparo internacional: "Nadie puede convertirse en un gendarme de la humanidad", apostilló.

En esa línea, respondió a las duras críticas de Trump al Gobierno español por negarse este a que las fuerzas norteamericanas usen las bases de Morón y Rota para las operaciones militares en Irán.

Según Robles, no es "aceptable" que el presidente de EE.UU. hable "con ese desprecio de España", un país que, ha indicado, tiene a miles de militares en misiones de riesgo en el flanco este de la OTAN y en misiones de paz con el aval internacional.

La posición del Gobierno español es "muy clara", reiteró la ministra de Defensa: España no va a aceptar una vulneración del orden jurídico internacional y va a colaborar siempre en el ámbito de las misiones de paz que tengan cobertura internacional.

España "ni ha autorizado ni va a autorizar" el uso de esas bases en el contexto actual de ataques a Irán porque no existe amparo internacional: "No podemos compartir operaciones que no respeten el ordenamiento jurídico internacional", insistió.