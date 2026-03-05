Melissa ya no podrá ser usado como nombre de huracán; es sustituido por Molly

Debido a su categoría, muertes y daños en el Caribe durante su paso en octubre de 2025, el Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial retiró a Melissa de su lista rotativa de nombres para llamar a estos fenómenos atmosféricos.

El comité seleccionó a Molly como nombre de reemplazo.

La información fue publicada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM, por sus siglas en inglés).

Se recuerda que el paso de Melissa por el Caribe causó muertes en República Dominicana, Haití, Cuba y Jamaica. Solo en Jamaica y Haití causó más de 90 muertes.

Melissa fue el huracán más fuerte que tocó Jamaica. La tormenta iguala al huracán Dorian en las Bahamas en 2019 y al huracán del Día del Trabajo de 1935 en EEUU, como el huracán más fuerte (en términos de velocidad máxima sostenida del viento) que ha tocado tierra en la cuenca atlántica.

“Tras más de cuatro meses desde el paso de Melissa por Jamaica, las noticias sobre los impactos y la recuperación siguen dominando los medios de comunicación. Melissa ha quedado grabada en la memoria colectiva de la nación”, declaró Evan Thompson, Director Principal del Servicio Meteorológico de Jamaica y Presidente de la Asociación Regional IV de la OMM.

El Comité de Huracanes está integrado por expertos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y representa a América del Norte, América Central y el Caribe (Asociación Regional IV de la OMM).

Se recuerda que en República Dominicana el huracán Melissa dejó, además, fuertes lluvias diarias, inundaciones, causando caos en el tránsito y en la vida diaria de los dominicanos.

De acuerdo a los datos del gobierno, más de 735 viviendas resultaron afectadas, 48 incomunicadas, acueductos estuvieron fuera de servicio, además de carreteras, puentes y caminos vecinales afectados.

Ante los daños, el presidente Luis Abinader dispuso aportes estatales por RD 12,000 millones para asistir a afectados.