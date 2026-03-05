Estados Unidos hunde un buque de guerra iraní en el océano Índico

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, mientras Washington e Israel intensificaban el miércoles sus bombardeos contra Irán. En tanto, Irán lanzó más misiles y drones y advirtió de la destrucción de la infraestructura militar y económica en todo Oriente Medio.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que la televisión estatal anunció que se pospondría la ceremonia luctuosa por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió al inicio del conflicto. Millones asistieron al funeral de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el sábado, atacando al liderazgo de Irán, su arsenal de misiles y su programa nuclear, al tiempo que indicaban que derrocar al gobierno es un objetivo. Pero los objetivos y los plazos exactos han cambiado repetidamente, señal de un conflicto de duración indefinida.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió el miércoles a sus fuerzas armadas por “estar haciendo las cosas bien en el frente de guerra”.

Además, Israel estaba intercambiando fuego con el grupo armado libanés Hezbollah en Líbano, mientras que Irán disparó contra Bahrein, Kuwait e Israel. En tanto, Turquía dijo que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo turco.

La guerra ha matado a más de 1,000 personas en Irán, a más de 70 en Líbano y a alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de cada país. También ha interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, ha trastocado el transporte marítimo internacional y dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio.

Ambos bandos siguen atacando sin descanso

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que un torpedo de un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico el martes por la noche.

Las autoridades de Sri Lanka dijeron que 32 personas fueron rescatadas del buque, el cual transportaba 180 personas y se hundió fuera de las aguas territoriales esrilanquesas. La Marina del país dijo que recuperó 87 cuerpos.

Israel reportó que atacó edificios asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán.

El ejército israelí también dijo que atacó edificios asociados con el mando de seguridad interna de Irán. Israel y Estados Unidos han dicho que quieren que el público iraní derroque la teocracia del país, y los ataques contra las fuerzas de seguridad interna de Irán podrían estar destinados a acelerar eso.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el fin de semana que sus fuerzas han descentralizado el liderazgo, y que hay unidades que actúan en gran medida por su cuenta de acuerdo con órdenes generales, lo que podría amortiguar el efecto de los ataques contra los principales centros de mando y control.

La televisión estatal iraní mostró las ruinas de edificios en Teherán, y a entrevistados que se quejaban de que los ataques dañaron sus hogares. También se han reportado ataques en la ciudad de Qom, en particular contra un edificio asociado con un panel clerical encargado de elegir al próximo líder supremo de Irán. Los medios iraníes dijeron que estaba vacío en el momento de los ataques.

Plazos cambiantes para las operaciones de EEUU

Durante su rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth no dio un plazo definitivo para las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán.

“Se puede decir cuatro semanas, pero podrían ser seis. Podrían ser ocho. Podrían ser tres”, dijo. “En última instancia, nosotros marcamos el ritmo y el tempo. El enemigo está desequilibrado, y vamos a mantenerlo desequilibrado”.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, informó que las fuerzas estadounidenses han dañado las defensas aéreas de Irán y eliminado misiles balísticos, lanzadores y drones. El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que eso ha llevado a un descenso en los lanzamientos desde Irán.

Aun así, el miércoles se escucharon sirenas de alerta y explosiones en todo el centro y el norte de Israel. El ejército israelí dijo que Irán había lanzado misiles. Hezbollah también disparó cohetes, mientras Israel golpeaba objetivos en los suburbios de la capital libanesa, Beirut.

Irán también ha lanzado ataques en otras partes de la región, y el miércoles sonaron sirenas en el reino insular de Bahrein, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos.

Al menos 1,045 personas han muerto en Irán, dijo el miércoles la Fundación de Mártires y Asuntos de Veteranos del país. Once personas han muerto en Israel y más de 70 en Líbano. Seis soldados de Estados Unidos han muerto.

Israel dice que su ofensiva había sido planeada para mediados de año

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que la ofensiva contra Irán estaba originalmente planeada para mediados de 2026, pero que “surgió la necesidad de adelantarlo todo a febrero”.

Enumeró acontecimientos dentro de Irán, las posturas de Trump “y toda la posibilidad de crear una operación combinada aquí”, como razones.

Las protestas en Irán ejercieron una presión sin precedentes sobre su liderazgo. Trump amenazó con una acción militar en respuesta a la represión antes de centrar su atención en el programa nuclear iraní.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que Estados Unidos lanzó su operación en parte por la preocupación de que Irán pudiera atacar primero al personal y los activos estadounidenses en la región. Una llamada telefónica entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que comenzaran los ataques aéreos también fue “importante con respecto al cronograma”, aseveró.

El suministro de energía en la mira

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió su amenaza más intensa hasta ahora, al decir que los ataques en su contra tendrían como “costo la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región”.

Un buque portacontenedores con bandera de Malta fue atacado el miércoles mientras pasaba por el estrecho de Ormuz, la desembocadura del Golfo Pérsico por la que pasa casi una quinta parte del petróleo mundial. El buque fue alcanzado por dos misiles, lo que provocó un incendio, según el ministro de Transporte de Malta, Chris Bonett. Sus 24 tripulantes fueron rescatados.

El tráfico de buques petroleros a través del estrecho ha caído un 90% en comparación con los niveles previos a la guerra, reportó el miércoles el sitio de rastreo de transporte marítimo MarineTraffic.com.

Los precios del petróleo se han disparado a medida que los ataques iraníes han interrumpido el tráfico a través del estrecho, y los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial.

Los clérigos de Irán están eligiendo a un nuevo líder supremo

Los líderes iraníes han empezado el proceso para nombrar al remplazo de Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo.

Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un compromiso diplomático. Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá, desde hace tiempo ha sido considerado entre ellos, a pesar de que nunca ha sido elegido ni nombrado para un cargo gubernamental.

En una señal de que el liderazgo de Irán sólo buscará consolidar su poder mientras enfrenta su mayor crisis en décadas, el jefe del poder judicial advirtió que “quienes cooperen con el enemigo de cualquier manera serán considerados un enemigo”.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó a quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país.

“Todo líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo para su eliminación”, escribió Katz en X.