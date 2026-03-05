Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Se eleva a 1,230 el saldo de muertos en Irán desde el inicio de los ataques entre EEUU e Israel

La agencia oficial de noticias iraní registró un saldo de muertos desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel asciende a 1.230 personas.

Clérigos y dolientes frente a los ataúdes cubiertos con Hezbolá, de personas asesinadas en ataques aéreos israelíes sobre Baalbek, durante su funeral en la ciudad oriental libanesa.AFP

Agencia AFPTeherán, Irán    

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el inicio el sábado de los ataques de Estados Unidos e Israel asciende a 1.230 personas.

AFP no pudo verificar por ahora este balance.

El balance anterior, publicado el miércoles, fue de 1.045 muertos, entre civiles y civiles y soldados.

"El número de mártires del agresivo ataque militar (...) alcanzó los 1.230 a fecha de 5 de marzo", informó Irna, citando un comunicado de la Fundación de Mártires y Veteranos.

