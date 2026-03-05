Donald Trump exige tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este jueves tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán, mientras la guerra en Oriente Medio que cumple ya seis días se extiende más allá de la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

La república islámica respondió con andanadas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo, después de que los bombardeos mataran al líder supremo, Alí Jamenei.

Israel anunció que la guerra en curso con Irán entra en una nueva fase. "Aún tenemos otras sorpresas reservadas", advirtió el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir.

La guerra continuó este jueves con bombardeos israelíes sobre Teherán, las represalias de Irán en varios países y un clima de pánico en Líbano, donde Israel emitió una alerta de evacuación sin precedentes en un bastión de Hezbolá al sur de Beirut.

El conflicto también trastocó el transporte marítimo y provocó una escalada de los precios del petróleo.

Donald Trump insistió en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán y estimó que el hijo de Jamenei, considerado candidato a sucederlo, no es aceptable.

"El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Sus comentarios implican una disposición a trabajar con alguien desde dentro de la república islámica en lugar de buscar derrocar al gobierno, que ha sido un enemigo declarado de Estados Unidos desde que la revolución islámica de 1979 derrocó al sah prooccidental.

- "Es una humillación" -

El impacto de la guerra llegó hasta las costas de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense torpedeó el miércoles un buque de guerra iraní, y a Azerbaiyán, que amenazó con tomar represalias después de que un dron alcanzó un aeropuerto.

El ejército iraní negó haber disparado drones contra ese país del Cáucaso y acusó a Israel.

Israel ordenó el jueves evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, desatando una huida masiva de habitantes.

El movimiento islamista libanés aliado de Irán entró en el conflicto el lunes cuando lanzó ataques contra Israel para vengar la muerte de Jamenei. Israel respondió con bombardeos y sus tropas entraron en varias localidades fronterizas de Líbano el miércoles.

"Huimos de los suburbios, es una humillación, vamos a dormir en la calle (...) No nos llevamos nada", declaró a AFP un hombre que no quiso ser identificado.

Las autoridades libanesas contabilizaron al menos 102 muertos, 638 heridos y al menos 90.000 desplazados desde el lunes.

- Trump, a favor de una ofensiva kurda -

Otra señal de que el conflicto bélico se extendió, Irán afirmó haber atacado a grupos kurdos con sede en Irak y dijo que lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

Trump declaró que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor", señaló Trump en una entrevista con la agencia Reuters. Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos.

La lista de países que participan, aunque sea indirectamente en la contienda, también crece.

Australia desplegó dos aviones militares en la zona, España anunció el envío de una fragata a Chipre e Italia decidió enviar defensa aérea a los países del Golfo.

- Irán no pide "cese al fuego" -

En Irán los bombardeos no cesan. Según la agencia oficial Irna, dejaron 1.230 muertos, un balance que AFP no pudo verificar.

Pese a todo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que Irán no pide un "cese al fuego" con Estados Unidos.

"No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos", declaró a NBC News.

Algunos iraníes que se quedaron en la capital tienen miedo pero esperan ver caer al régimen, que en diciembre reprimió a sangre y fuego las manifestaciones antigubernamentales.

"Es aterrador, pero dejar que estas personas controlen el gobierno es más aterrador que 1.000 aviones armados volando hacia tu ciudad", dijo a AFP un corredor de bolsa de Teherán de 30 años, que pidió mantener el anonimato.

El país quedó aislado del resto del mundo, con internet funcionando a alrededor del 1% de su capacidad, según el monitor Netblocks. Llamar por teléfono es casi imposible.

La televisión estatal iraní afirmó que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución iraní golpearon el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, desplegado en Oriente Medio desde finales de enero.

Tampoco se salvaron del conflicto las ricas monarquías del Golfo, que suelen ser consideradas un refugio seguro en la región. Irán siguió atacando sus ciudades e infraestructuras energéticas.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la guerra podría dar paso a un "período prolongado de inestabilidad".

