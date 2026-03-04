Compañía de Venezuela firma nuevos contratos para el suministro de petróleo a EEUU

La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha suscrito nuevos contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado estadounidense, según han informado la petrolera venezolana y el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.

"PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos", recoge el comunicado publicado, que no identifica las compañías ni ofrece detalles sobre los contratos más allá de señalar que los mismos mantienen la "histórica relación comercial".

Asimismo, Venezuela reitera su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional, afirmándose como "proveedor confiable" y contribuyendo al equilibrio necesario para garantizar la seguridad energética global.

"La nación venezolana reitera la necesidad de una industria de los hidrocarburos libre de sanciones, para potenciar la producción nacional y fortalecer el comercio internacional", apostilla el comunicado.

A mediados del pasado mes de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, después de que la Administración estadounidense retirase las sanciones al país caribeño para permitir a empresas estadounidenses operar en el mercado petrolero venezolano, como parte de un proceso iniciado el 7 de enero, que permite la venta y el transporte de crudo a los mercados de todo el mundo.