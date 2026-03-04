Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Irak afectado por un apagón eléctrico total

Un hombre pasa junto a una pantalla iluminada que muestra los precios en una gasolinera de Berlín el 4 de marzo de 2026.

Un hombre pasa junto a una pantalla iluminada que muestra los precios en una gasolinera de Berlín el 4 de marzo de 2026.AFP

Agencia AFPBagdad, Irak

El Ministerio de Electricidad de Irak indicó este miércoles que todo el país se vio afectado por un apagón total, sin identificar la causa.

"La red eléctrica se apagó por completo en todas las provincias iraquíes", afirmó el ministerio citado por la Agencia de Noticias Iraquí (INA), agregando que está tratando de determinar la causa del apagón.

Algunas partes del país han sufrido varios ataques desde que estalló la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

