Ecuador declara personas no gratas al embajador de Cuba en Quito y a todo el personal diplomático cubano

El Ministerio de Exteriores de Ecuador ha declarado este miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo personas no gratas, dándoles un plazo de 48 horas para abandonar el país latinoamericano.

"Se ha concedido un plazo de 48 horas, conforme la práctica diplomática, para que el embajador y todos los funcionarios de esa misión diplomática abandonen el territorio nacional", ha indicado la cartera de Exteriores en un comunicado.

La medida ha sido tomada, según Quito, "en el ejercicio de las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", si bien no ha ofrecido más detalles. "Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales", ha zanjado.

En paralelo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha firmado un decreto en el que ha dado por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador de Ecuador en Cuba, cargo que desempeñaba desde 2021, por lo que, 'de facto', el país latinoamericano ha roto relaciones diplomáticas con la isla caribeña.