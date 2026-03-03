Viajeros varados en Dubái pagan enormes sumas por vuelos chárter privados

Decenas de miles de pasajeros de aerolíneas están varados por la guerra con Irán que se ha extendido por toda la región del Golfo, pero algunos viajeros adinerados están saliendo adelante pagando grandes sumas por vuelos de lujo a Europa a través de aeropuertos que están a salvo de los ataques con aviones no tripulados y misiles iraníes .

La demanda de vuelos chárter se ha disparado y algunas personas han pagado hasta 200.000 euros (232.000 dólares) debido a que los principales aeropuertos de Dubai, Abu Dhabi y Doha, Qatar, fueron cerrados después del inicio del conflicto el fin de semana pasado.

Los viajeros de Dubái, generalmente conocido como un destino seguro y lujoso, buscan evacuar viajando por tierra a Mascate, Omán, a unas cuatro horas en coche, o a Riad, la capital de Arabia Saudita, a más de diez horas de distancia. Después, abordan uno de los pocos vuelos comerciales disponibles o toman un vuelo chárter, cuyos costos se han disparado desde el comienzo de la guerra.

"La demanda es enorme y no podemos entregar suficientes aviones para responder a ella", dijo Altay Kula, director ejecutivo de JET-VIP, empresa francesa de distribución de aviones privados.

Mientras que normalmente un vuelo chárter en un jet privado con capacidad para 16 pasajeros desde Riad a Oporto en Portugal puede costar hoy alrededor de 100.000 euros (115.800 dólares), el coste se ha duplicado, dijo Kula.

Este aumento de costo refleja la escasez de aeronaves, así como los costos de reposicionamiento y las evaluaciones de riesgo del operador. Por lo tanto, no se trata de precios especulativos, añadió.

Los precios pueden variar según el punto de partida, el tipo de avión y las restricciones de la ruta, explicó Ameerh Naran, director ejecutivo de Vimana Private Jets. Para vuelos desde la región del Golfo a Europa, los precios oscilan entre 150.000 euros (173.800 dólares) y 200.000 euros, añadió.

Para llegar a aeropuertos funcionales como los de Riad y Mascate, algunos viajeros contratan empresas de seguridad privada que coordinan el transporte en vehículos que van desde automóviles de pasajeros comunes hasta autobuses.

Debido al pesado tráfico, los tiempos de espera en los puntos fronterizos con Omán pueden ser de hasta cuatro horas, mientras que los costos varían en miles de dólares, dijo Ian McCaul, director de operaciones y planificación de Alma Risk, una empresa de seguridad y gestión de riesgos con sede en el Reino Unido.

Quienes intentan irse son predominantemente viajeros varados, a diferencia de los residentes, añadió McCaul.

Calcula que su empresa ha gestionado el traslado de más de 200 personas y ha asesorado a varias más en los últimos días.

Los clientes de Vimana incluyen ejecutivos de empresas, familias y empresarios, así como trabajadores remotos que habían estado basados en la región, dijo Naran.

Elie Hanna, director ejecutivo de la sede en Oriente Medio de Air Charter Service, con sede en Dubái, explicó que la mayoría de los vuelos que salen de la región parten de Omán. Los precios son tan altos, explicó, porque hay pocos aviones chárter disponibles, ya que la mayoría están varados en aeropuertos que ahora están cerrados.

Los clientes que atiende varían desde personas que vuelan regularmente en vuelos privados hasta personas que generalmente vuelan en vuelos comerciales, pero intentan juntar recursos con otros viajeros o familias para compartir los gastos.

“Todos están estresados”, dijo Hanna. “Para ser sincera, todos están intentando adaptarse lo mejor posible. El aeropuerto de Mascate está saturado de vuelos y todos están estresados”.

Los expertos de la empresa de servicios de seguridad y salud International SOS prevén que los combates seguirán afectando a las infraestructuras de transporte y energía durante semanas.