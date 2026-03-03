La guerra contra Irán se extiende en la región

Israel y Estados Unidos continuaron el lunes con sus ataques contra Irán como parte de una campaña que, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, probablemente se extenderá durante varias semanas. En tanto, Teherán y sus aliados respondieron con ataques contra Israel, naciones del Golfo Pérsico y objetivos importantes para la producción mundial de energía.

La intensidad de los ataques, el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y la falta de un plan de salida evidente sentaron las bases para un conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance. Lugares usualmente tranquilos en Oriente Medio, como Dubái, han sido atacados; cientos de miles de pasajeros están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y los aliados de Estados Unidos han prometido ayudar a interceptar misiles y drones iraníes.

Sin un fin al conflicto en el horizonte, Trump dijo que es probable que las operaciones duren de cuatro a cinco semanas, pero que estaba preparado “para ir mucho más allá de eso”.

Como señal de preocupación por el potencial de una espiral de violencia, el Departamento de Estado estadounidense instó el lunes a sus ciudadanos a salir de más de una docena de países de Oriente Medio debido a riesgos de seguridad.

“Los golpes más duros aún están por venir por parte del ejército de Estados Unidos”, aseveró el secretario de Estado Marco Rubio ante periodistas. “La siguiente fase será aún más dura para Irán de lo que es en este momento”.

Aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban decididas a destruir la potencia de misiles de Irán, acabar con su Armada, evitar que desarrolle un arma nuclear y garantizar que no pueda mantener su apoyo a grupos aliados como el Hezbollah libanés, el cual lanzó misiles contra Israel el lunes, lo que hizo que Israel lanzara bombardeos en Líbano.

El caos del conflicto se hizo evidente cuando el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F-15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones. El Comando Central estadounidense indicó que los seis pilotos se eyectaron con seguridad y están en condición estable.

Mientras varios ataques aéreos alcanzaban Teherán, el principal funcionario de seguridad, Ali Larijani, prometió en la red social X: “No negociaremos con Estados Unidos”.

Irán amplía los ataques a la infraestructura petrolera regional

Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates, los enfrentamientos se expandieron por una región vital para el suministro de energéticos.

La refinería saudí Ras Tanura fue atacada con drones, que fueron repelidos por sus defensas, afirmó un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency. La instalación tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día.

“El ataque a la refinería saudí de Ras Tanura marca una escalada significativa, ya que la infraestructura energética del Golfo ahora está claramente en la mira de Irán”, dijo Torbjorn Soltvedt, analista de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

Qatar afirmó que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 iraníes, y QatarEnergy anunció que detendría su producción de gas natural licuado de manera indefinida, sacando del mercado a uno de los principales proveedores a nivel mundial . En respuesta, los precios del gas natural en Europa se dispararon 40%.

Varios barcos también han sido atacados en el estrecho de Ormuz, la desembocadura del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia a nivel mundial y donde Irán ha amenazado con realizar ataques.

El Golfo Pérsico también es un nodo para las aerolíneas comerciales, y miles de pasajeros han quedado varados en todo el mundo después las aerolíneas de la región suspendieron sus vuelos. Las aerolíneas de largo recorrido Etihad y Emirates reanudaron vuelos de manera limitada el lunes.

Irán dice que una instalación nuclear fue atacada

Reza Najafi, embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo a periodistas que el domingo hubo ataques aéreos contra el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz.

“Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira”, señaló.

Israel y Estados Unidos no han reconocido ataques contra la instalación, la cual fue objeto de bombardeos de las fuerzas estadounidenses durante una guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio. Israel ha dicho que está atacando al “liderazgo y la infraestructura nuclear” de Irán.

Irán ha dicho que no ha enriquecido uranio desde junio, aunque ha mantenido su derecho a hacerlo e insiste en que su programa nuclear es enteramente pacífico.

Número de muertos aumenta en todos los bandos

La Media Luna Roja Iraní reportó que la operación estadounidense- israelí ha cobrado la vida de al menos 555 personas. En Israel, donde los misiles iraníes han alcanzado distintos puntos, 11 personas han muerto. Los bombardeos de Israel contra Líbano mataron a varias personas.

El ejército estadounidense anunció que otros dos militares estadounidenses han sido confirmados muertos, lo que eleva el total a seis. Se informó de tres muertos en Emiratos Árabes Unidos, uno en Kuwait y otro en Bahréin.

El principal diplomático de Irán compartió el lunes una foto aérea que mostraba filas de tumbas que, según dijo, eran para más de 160 niñas que murieron por un ataque estadounidense-israelí contra una escuela primaria en Minab. “Sus cuerpos fueron despedazados”, dijo en X Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores del país.

En Israel, tres menores que murieron por un ataque iraní estaban siendo sepultados en el Monte de los Olivos en Jerusalén la noche del lunes. Se contaban entre nueve personas que murieron el domingo cuando un misil impactó contra un refugio ubicado en una sinagoga en Beit Shemesh.

Hezbollah ataca Israel, lo que provoca una fuerte respuesta

Hezbollah anunció que había disparado misiles desde Líbano hacia Israel a primera hora del lunes en respuesta a la muerte de Jamenei y a “repetidas agresiones israelíes”. Fue la primera vez en más de un año que el grupo se atribuye un ataque.

No hubo reportes de heridos ni de daños.

Israel respondió con ataques contra Líbano. El Ministerio de Salud libanés reportó que al menos 52 personas murieron y 154 resultaron heridas en los suburbios de Beirut y el sur de Líbano. Periodistas de The Associated Press en Beirut se despertaron sobresaltados por fuertes explosiones que sacudieron edificios y rompieron ventanas.

El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, aseveró que el ejército no terminaría su ofensiva contra Hezbollah “hasta que la amenaza desde Líbano sea eliminada”.

El ejército israelí anunció que había completado una oleada de ataques contra filiales de Al Qard Al Hasan, una organización benéfica que opera fuera del sistema financiero libanés que, según Israel, se utiliza para financiar el ala militar de Hezbollah. Un ataque aéreo israelí en Beirut dañó un edificio.

No se vislumbra un final para la campaña estadounidense-israelí

El ejército de Estados Unidos expresó que bombarderos furtivos B-2 atacaron las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 2.000 libras (907 kilogramos). Añadió el lunes que había destruido 11 buques de guerra iraníes. Trump afirmó un día antes que el cuartel general de la Marina iraní había quedado “prácticamente destruido”.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a periodistas el lunes que Estados Unidos no está involucrado en un esfuerzo de construcción nacional en Irán. “Esto no es Irak. Esto no es interminable”, afirmó.

Danny Danon, embajador israelí ante Naciones Unidas, señaló que el conflicto continuará “el tiempo que sea necesario”. Un portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que su país mantiene “todas las opciones sobre la mesa”, incluida una posible invasión terrestre a Líbano.

No está completamente claro cuáles son los objetivos de Estados Unidos. Al anunciar los ataques iniciales, Trump se refirió a la amenaza que representan los programas nuclear y de misiles de Irán, un punto que Rubio reiteró el lunes al decir que el propósito de la misión era destruir las capacidades del país y evitar cualquier reconstitución. Pero también enumeró varios agravios que se remontan a la Revolución Islámica de 1979 e instó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno.

Aún no ha habido señales de algún levantamiento de ese tipo.

Sin embargo, el mandatario norteamericano también ha señalado que estaría abierto al diálogo con el nuevo liderazgo de Irán, que podría ser elegido pronto.

Las calles de Teherán están desiertas

Las calles de Teherán están prácticamente desiertas, mientras la población se resguarda de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La fuerza paramilitar Basij instaló puestos de control por toda la ciudad, según testigos.

En la ciudad de Babol, en el norte de Irán, un estudiante que habló de forma anónima por temor a represalias dijo a la AP que la policía antidisturbios estuvo en las calles desde la noche del sábado y hasta las primeras horas del domingo tras la muerte de Jamenei.

“No sabemos si estar felices por la eliminación de los criminales que nos oprimen o permanecer en silencio ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país y sus intereses y el terror que está ocurriendo”, dijo.