Celulares de medio uso impulsan el cuidado ambiental

El mercado de los teléfonos de segunda mano se disparó en los últimos años, impulsado por sus atractivos precios y por la creciente concienciación ecológica, a pesar de las persistentes dudas sobre la calidad de los productos.

En Francia, "el 50% de las personas ya ha comprado un smartphone de segunda mano, una cifra que se ha duplicado con respecto a 2019", según los resultados del barómetro anual de Recommerce/Kantar publicado el 23 de febrero, donde se habla de "una generación reacondicionada".

En total, "el 22% de los franceses tiene hoy un teléfono de segunda mano, es decir, más de uno de cada cinco", indica a la AFP Augustin Becquet, director general de Recommerce, una de las principales empresas europeas de reacondicionamiento de productos de alta tecnología.

Esta dinámica se ha visto impulsada principalmente por el factor precio, ya que un teléfono inteligente de segunda mano sigue siendo mucho más asequible que uno nuevo —a veces cuesta incluso la mitad—, lo que supone una ventaja decisiva en un contexto de inflación generalizada.

Esta reducción del poder adquisitivo "da precisamente un motivo adicional a los ciudadanos-consumidores para no ir a comprar productos demasiado caros", señaló a la AFP Thibaud Hug de Larauze, cofundador y director de Back Market, especializado en la venta de productos tecnológicos reacondicionados.

Muestra del dinamismo de este sector emergente, la empresa francesa alcanzó por primera vez el umbral de rentabilidad en 2025, 12 años después de su creación.

Menos impacto climático

Más allá del precio, la toma de conciencia ecológica colectiva también es un factor determinante.

"Un teléfono reacondicionado puede reducir su impacto climático hasta en un 87% en comparación con un modelo nuevo", según las marcas, afirma Steven Moore, responsable de estrategia climática en la GSMA, la organización internacional que representa a los operadores móviles de todo el mundo.

Así, "los consumidores, en particular en Europa y en América del Norte, se alinean cada vez más con los principios de la economía circular, dando prioridad a alargar la vida útil de los productos y reducir los residuos electrónicos", asegura en un informe Mordor Intelligence, una empresa de análisis económicos, que estima que alrededor del 10% de los smartphones vendidos cada año son reacondicionados.

Muchos consumidores, sin embargo, continúan diciendo que dudan de la calidad de estos dispositivos de segunda mano, debido a "esa percepción de que estos teléfonos se romperán antes" que los nuevos, alerta Steven Moore.

Por ello, los profesionales del sector multiplican las iniciativas para "responder a este escepticismo", explica Thibaud Hug de Larauze, cuya empresa Back Market lanzó en el verano de 2024 una oferta de "productos prémium" (dispositivos con una estética equivalente a la de uno nuevo y con una batería casi nueva), que representa actualmente "alrededor del 20%" de las ventas del grupo.

En Recommerce, Augustin Becquet afirma que promueven "la transparencia" en respuesta a las dudas, impulsando en particular la "etiqueta RecQ", auditada por una empresa externa, que se considera una garantía de seriedad y calidad.

También se ofrecen garantías de uno o dos años a los clientes, un aspecto "determinante", así como la necesidad de "estandarización" de los productos, opina de su lado Claire Gillies, responsable de la división de consumo en BT, el operador británico de telecomunicaciones, presente el lunes en el Congreso mundial de la telefonía móvil (MWC) de Barcelona.

Crecimiento

El sector se enfrenta, no obstante, a fuertes disparidades geográficas, con "mercados maduros en Europa y partes de Norteamérica que muestran una adopción más elevada de los reacondicionados, mientras que varios mercados emergentes siguen dominados mayoritariamente por los dispositivos nuevos", reconocen los analistas de Mordor Intelligence.

Estimado en 70.000 millones de dólares en 2026 (60.000 millones de euros), el mercado de los teléfonos de segunda mano debería crecer hasta cerca de 100.000 millones de aquí a 2031, aseguran.

Pero entre las sombras que se ciernen sobre su evolución figuran principalmente las tensiones geopolíticas y comerciales, exacerbadas desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

"Está claro que eso no ayuda", lamenta Steven Moore, de la GSMA, "cuando realmente necesitaríamos que las cosas se aceleraran", en un mundo llamado a descarbonizarse lo antes posible.