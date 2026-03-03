Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

ayatolá Alí Jamenei

El ayatolá Alí Jamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad, pero aún no definen la fecha

El ayatolá Alí Jamenei murió el pasado sábado durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Chiíes iraquíes sostienen imágenes del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió junto a su esposa y nieto en un ataque estadounidense en Teherán, durante un funeral simbólico en Najaf, Irar, el domingo pasado.

Agencia AFPTeherán, Irán   

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei -que murió el sábado en los bombardeos de Estados Unidos e Israel- será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en una fecha aún por definir, informó este martes la agencia de noticias Fars.

Jamenei, que murió el sábado a los 86 años tras haber gobernado Irán durante 36 años, era originario de la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, donde su padre está enterrado en el santuario del imán Reza.

