Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Donald Trump: la operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto

Trump hizo está afirmación en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Corpus Christi, Texas, para pronunciar un discurso sobre energía el 27 de febrero de 2026.

El presidente de los Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEAgencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la operación lanzada en la víspera para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.

Trump hizo está afirmación en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC un día después de que comenzaran los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, donde fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

Tags relacionados