Seis países árabes condenan junto con EE.UU. los ataques de Irán sobre la región

Catar, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania condenaron este lunes los ataques "indiscriminados e imprudentes" con "misiles y drones" de Irán contra sus propios territorios, Omán y el Kurdistán iraquí, lanzados en respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra el país persa este sábado.

La declaración conjunta de condena, difundida por sus respectivos ministerios de Exteriores, se hizo también con el respaldo de los Estados Unidos.

En el texto, tildaron de "injustificados" los ataques realizados por Irán, que "tienen como objetivo territorios soberanos, ponen en peligro a la población civil y causan daños a la infraestructura civil", y por eso expresaron su "enérgica" condena a estos actos.

Según los firmantes del comunicado, "las acciones de Irán representan una peligrosa escalada que viola la autonomía de múltiples estados y amenaza la estabilidad regional".

Añadieron que "atacar a civiles y estados no beligerantes constituye un comportamiento imprudente" que pone en riesgo a la región y advirtieron que se mantendrán unidos en la defensa de sus ciudadanos, su soberanía y su territorio.

También reafirmaron su "derecho a la legítima defensa frente a estos ataques", subrayaron su compromiso con "la seguridad regional" y elogiaron la "eficaz cooperación" entre sus nacionales para garantizar la defensa aérea y de misiles "que evitó mayores pérdidas de vidas y mayor destrucción".

La oleada de ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra Irán iniciada este sábado fue respondida por la República Islámica con lanzamientos de misiles y drones hacia Israel y las bases e intereses estadounidenses en la región, lo que extendió el conflicto a Jordania, la región autónoma del Kurdistán iraquí y los países del golfo Pérsico.