Reino Unido autoriza a Estados Unidos utilizar bases militar para atacar a Irán

Las fuerzas de Reino Unido comenzaron a responder a un supuesto ataque con drones contra su base militar en Chipre, dijo el Ministerio de Defensa el lunes, sin reportar víctimas.

El ataque alcanzó "la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) Akrotiri, ocurrido a medianoche" local (22H00 GMT), declaró un portavoz del Ministerio de Defensa.

"Nuestro dispositivo de protección en la región se encuentra en el nivel más alto", añadió, sin reportar víctimas.

La base de Akrotiri, territorio británico desde la independencia de Chipre en 1960, es la base militar más importante del Reino Unido en la región.

Londres ha desplegado recientemente medios adicionales, incluidos sistemas de defensa antiaérea y antidrones, radares y aviones F35.

Reino Unido ha aceptado que Estados Unidos utilice bases militares británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, anunció el domingo el primer ministro británico, Keir Starmer, quien descartó participar en ataques contra Irán.

"Todos recordamos los errores cometidos en Irak y hemos aprendido la lección", subrayó el jefe del gobierno británico.

Pero "Irán ataca los intereses británicos y pone en grave peligro a sus ciudadanos" y a sus aliados en la región, añadió Starmer.

"La única forma de poner fin a la amenaza es destruir los misiles en su origen, en los depósitos de almacenamiento o en los lanzadores que se utilizan para dispararlos".