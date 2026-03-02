Irán se ha preparado para una "larga guerra", afirma un alto cargo de seguridad
En una entrevista con el New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, había estimado que la operación contra Irán durará "cuatro o cinco semanas".
Irán se preparó para una larga guerra, aseguró este lunes el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani.
"Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra", advirtió Larijani en la red X, en el tercer día del conflicto iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.
De acuerdo con Larijani, Irán se "defenderá ferozmente" y a su "civilización de seis mil años" de antigüedad a cualquier costo.
"Haremos que nuestros enemigos lamenten su error de cálculo", publicó el influyente funcionario iraní.
"Como en los últimos 300 años, Irán no ha iniciado esta guerra, y nuestras valientes Fuerzas Armadas no han participado de ataques excepto en defensa propia", agregó Larijani.