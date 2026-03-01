Donald trump
Donald Trump amenaza a Irán con usar una fuerza "nunca antes vista" si toma represalias
El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos golpeará a Irán con "una fuerza nunca antes vista",
El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos golpeará a Irán con "una fuerza nunca antes vista" si toma represalias contra los ataques de Washington e Israel que mataron a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
"Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¡PERO MEJOR QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LOS ATACAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!", advirtió.