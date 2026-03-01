Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Mundiales

tiroteo en Texas

Tiroteo en un bar de Texas, EEUU acaba con la vida de tres personas y deja 14 heridos

Policía investiga un tiroteo ocurrido la madrugada en un bar de Texas, en Estados Unidos dejando a tres muertos y 14 heridos.

Miembros del FBI y las fuerzas del orden locales investigan tras un tiroteo masivo frente al bar Buford's en el centro el 1 de marzo de 2026 en Austin, Texas.

Europa PressMadrid, España

Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas, en Estados Unidos ha terminado con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos de diversa consideración, según ha informado la Policía

El incidente ha ocurrido en un bar de la ciudad de Austin sobre las 02.00 de la madrugada, hora local (las 09.00, hora en España peninsular y Baleares) cuando un hombre armado se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.

Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según acabó confirmando el alcalde de Austin, Kirk Watson, en rueda de prensa recogida por la cadena ABC.

La Policía ha comenzado una investigación sobre los motivos del incidente.

