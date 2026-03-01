Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Conflictos 

El Pentágono asegura haber destruido el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraní

El ejército estadounidense anunció el domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que buscaba derrocar el régimen teocrático de Teherán.

Musulmanes chiítas cargan los ataúdes de los manifestantes que murieron durante una manifestación frente al Consulado de Estados Unidos en Karachi el 1 de marzo de 2026.

Musulmanes chiítas cargan los ataúdes de los manifestantes que murieron durante una manifestación frente al Consulado de Estados Unidos en Karachi el 1 de marzo de 2026.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPPalm Beach, Estados Unidos

El ejército estadounidense anunció el domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que buscaba derrocar el régimen teocrático de Teherán.

"La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general", dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente", afirmó el CENTCOM.

Tags relacionados