El museo del Louvre cambia de dirección tras robo y fallas estructurales

La renuncia de Laurence des Cars al frente del Louvre no sorprende. El museo más visitado del mundo ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, no solo por el robo que sufrió el año pasado, sino también por el descubrimiento de graves fragilidades estructurales en uno de sus sectores, las cuales obligaron al cierre parcial de algunas galerías y causaron daños en documentos y obras de arte.

A estas dificultades se sumó, este mes, la revelación de una redada realizada por la dirección del Louvre tras detectar una red de fraude “a gran escala” en la venta de entradas y servicios de guías turísticos.

Tras la dimisión de des Cars, Christophe Leribault, actual presidente del complejo monumental de Versalles, asumirá la dirección del museo. Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, ya dirigió anteriormente los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.

Según fuentes oficiales, su principal misión será "garantizar la seguridad, modernizar y llevar a cabo" el ambicioso plan de renovación del proyecto Louvre-Nuevo Renacimiento, cuyo coste se estima entre 700 y 800 millones de euros.