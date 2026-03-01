Miles de iraníes toman las calles para llorar al líder supremo ayatolá Jamenei

Miles de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades iraníes para lamentar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, muerto el sábado en el inicio de la campaña de bombardeos estadounidense e israelí sobre Irán.

En la capital, Teherán, miles de personas han tomado la plaza de la Revolución (Enghelab), la mayoría vestidas de negro y ondeando banderas iraníes y fotografías de Jamenei a pesar de los bombardeos, que continúan por segundo día consecutivo.

Los medios oficiales iraníes informan también de concentraciones en Isfahán, Shiraz, Yasuj, Hamedán, Ahvaz, Birjand, Yazd, Yoibar, Sahné, Karaj, Sumehsara, Shahrekord, Tabriz o Lorestán. En Mashhad simpatizantes de Jamenei se han reunido en torno al santuario del imán Reza, según las imágenes emitidas por la televisión pública iraní.

Estas concentraciones serían complementarias de las convocadas por el Consejo Islámico de Coordinación de Propaganda en 17 plazas de Teherán tras los rezos de Maghrib e Isha, los dos últimos de la jornada.

Las autoridades iraníes han decretado 40 días de luto por la muerte de Jamenei en un mensaje retransmitido por los medios oficiales y que destaca que la muerte del líder religioso y político iraní en su complejo en Teherán "demuestra que estaba con el pueblo y en primera línea de sus responsabilidades, enfrentándose a la arrogancia global", expresión utilizada para referirse a Estados Unidos.