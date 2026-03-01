Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD

Archivo. Policía Antinarcóticos de Colombia en la que se observa un decomiso de cocaína. 

Agencia EFEColombia

La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.

La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.

Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.

Según el director de la Policía colombiana, general William Rincón Zambrano, el resultado refleja el trabajo articulado con aliados internacionales para "cerrarles el paso a las redes criminales que amenazan la seguridad de Colombia y del mundo".

En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.

