Grecia: condenados los cuatro acusados por el escándalo de las escuchas con Predator
Un tribunal griego ha condenado a 32 años de prisión (con un cumplimiento efectivo máximo de ocho) a los cuatro acusados por el escándalo de las escuchas ilegales con el software espía Predator, un caso que sacudió la política del país en 2022.
Tras cinco meses de juicio, dos ciudadanos israelíes y dos griegos —directivos de la empresa que comercializaba el programa— han sido declarados culpables de vulnerar el secreto de las comunicaciones, intervenir archivos de datos personales y acceder de forma ilegal a sistemas de información.
El juez considera probado que actuaron de manera coordinada y con intención común. Entre el verano de 2020 y finales de 2021 los acusados lograron instalar el programa en varios teléfonos móviles e intentaron infectar otros 114 dispositivos mediante enlaces trampa que no llegaron a abrirse.
Un escándalo mayor
Entre los afectados figuran el líder socialista de la oposición, Nikos Androulakis, y el periodista Thanasis Koukakis, cuya denuncia destapó el caso.
El programa Predator permitía acceder a mensajes, conversaciones y fotografías, e incluso activar de forma remota el micrófono y la cámara del teléfono intervenido.
Aunque los acusados han sido condenados por delitos menores, el caso Predator es uno de los mayores escándalos políticos y de privacidad en Grecia en los últimos años.