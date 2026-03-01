Donald Trump asegura que "48 líderes" iraníes murieron en ataque de EEUU

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que 48 líderes iraníes murieron hasta ahora en la ofensiva contra la república islámica iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", declaró Trump en una entrevista con Fox News, según fue citado.