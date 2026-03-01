Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Donald Trump asegura que "48 líderes" iraníes murieron en ataque de EEUU

La ofensiva contra la república islámica inició el sábado por Estados Unidos e Israel.

(ARCHIVOS) Una imagen publicada por la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, el 20 de marzo de 2014, lo muestra dirigiéndose a la nación con motivo del Noruz, el Año Nuevo iraní, en Teherán.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió el sábado, tras los ataques de Estados Unidos e Israel en la república Islámica .AFP

Agencia AFPPalm Beach, Estados Unidos   

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que 48 líderes iraníes murieron hasta ahora en la ofensiva contra la república islámica iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", declaró Trump en una entrevista con Fox News, según fue citado.

