Más de 1,500 vuelos cancelados por conflicto en Oriente Medio

Los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán y la respuesta de Teherán perturbaron gravemente el transporte aéreo en el golfo Pérsico, un enlace crucial para las aerolíneas, y afectarán a cientos de millas de pasajeros en el mundo.

"Si mi jefe me ve: Johnny, volveré más tarde esta semana, eso espero", dice a la cadena SABC News un joven pasajero bloqueado en Johannesburgo, en Sudáfrica, que no puede regresar a Londres en su vuelo de Emirates.

Según el gabinete especializado en aeronáutica Cirium, más de 1.500 vuelos con destino a Oriente Medio fueron anulados el domingo, o mar 40% del tráfico previsto.

La ubicación estratégica de las monarquías del Golfo entre Asia, Europa y África y la fuerte inversión en compañías como Emirates Airlines o Qatar Airways han convertido la región en un paso clave para el transporte aéreo.

Pero los ataques de Irán contra estos países, muchos de ellos con bases militares estadounidenses, provocaron numerosos cierres del espacio aéreo y la cancelación de cientos de vuelos.

Para el experto Didier Arino, director general de la sociedad de consejo Proturismo, la situación paraliza el "poder blando" de las monarquías del Golfo.

"Lo que venden es seguridad de bienes y personas, (...) y se hablaba de Dubái un poco como de la Suiza, entonces es obvio que esto perjudique la imagen", dice a la AFP.

La rapera italiana BigMama, cuyo vuelo proveniente de las Maldivas fue desviado hacia el desierto cerca de Dubái, dijo en Instagram el sábado que "se escuchan sin cesar misiles sobre nuestras cabezas. Estoy aterrorizada".

En Emiratos, los bombardeos iraníes causaron tres muertos y 58 heridos, según el Ministerio de Defensa. Una de las muertes se produjo en el aeropuerto de Abu Dabi.

Las explosiones retumbaron tanto en esta ciudad como en Dubái, pero también en Riad, Doha y Manama, capitales de Arabia Saudita, Catar y Baréin.

Inédito "desde el covid"

A millas de kilómetros de ahí, Farhad, turista que quiere regresar a Alemania desde El Cabo (Sudáfrica), no sabe dónde dormirá esta noche.

"Ayer (sábado), no tuvimos ninguna información de la compañía. Debemos ver qué hacemos: prolongar el alquiler del vehículo, el hotel...", dice a Newzroom Afrika.

Patrice Caradec, presidente del Sindicato de empresas del Tour Operating (Seto), dice a la AFP que "varias millas" de clientes franceses están actualmente bloqueados, no solo en el Golfo, sino también en Asia y Oceanía.

El objetivo es instalar "puentes aéreos" a través de hubs alternativos como Estambul, añade.

"Desde el covid, no ha habido otras crisis de esta magnitud", dice a la AFP Didier Bréchemier, experto del gabinete de consejo Roland Berger.

A diferencia de la guerra en Ucrania, este conflicto afecta a "hubs aéreos importantes" por los que transitan casi sistemáticamente los viajeros que van a las regiones del océano Índico o al sudeste asiático, explica.

Didier Arino subraya que las compañías aéreas del Golfo captan alrededor del 45% del tráfico entre Europa y Asia, con lo que el coste para el transporte aéreo "en centenares de millones de euros de pérdidas".