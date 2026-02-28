Siete muertos en ataques israelíes en Gaza

Al menos siete personas murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza, anunció el viernes la Defensa Civil del territorio palestino, y el ejército de Israel confirmó bombardeos en respuesta a una "violación del alto el fuego".

Cerca de Jan Yunis, en el sur, un ataque con dron causó tres muertos mientras que otro bombardeo en un campo de desplazados dejó un fallecido, indicó esta organización de primeros auxilios, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás.

Dos personas también murieron en Beit Lahia (norte) y otra cerca del campo de refugiados de Al Bureiy (centro), según la misma fuente.

El ejército israelí indicó el viernes en un comunicado haber atacado la víspera a "terroristas armados" que salían de un túnel al este de Rafah (sur), denunciando una "violación del acuerdo de alto el fuego".

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el precario alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra.

Estados Unidos anunció a mediados de enero el paso a la segunda fase del plan de Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra, desencadenada por el sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Esta fase prevé la progresiva retirada israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

El ejército israelí todavía controla más de la mitad del territorio, mientras que Hamás se niega a deponer las armas bajo las condiciones establecidas por Israel.

Al menos 618 palestinos han muerto desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, y cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU.