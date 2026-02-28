Rusia afirma que ataque contra Irán puede desatar una "catástrofe"

Rusia denunció este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe".

"Washington y Tel Aviv se han lanzado de nuevo en una peligrosa aventura que acerca a la región a una catástrofe humanitaria, económica y -tampoco podemos descartarlo- radiológica", indicó la cancillería rusa en un comunicado.

"Las intenciones de los agresores son claras y fueron formuladas abiertamente: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable, y que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo", añadió el ministerio ruso de Exteriores.