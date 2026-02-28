Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Rusia afirma que ataque contra Irán puede desatar una "catástrofe"

"Washington y Tel Aviv se han lanzado de nuevo en una peligrosa aventura que acerca a la región a una catástrofe humanitaria, económica y -tampoco podemos descartarlo- radiológica", indicó la cancillería rusa en un comunicado.

La mezquita de Al-Aqsa (C) dentro del recinto de la mezquita, el tercer lugar más sagrado del islam, se muestra en la ciudad vieja de Jerusalén tras su evacuación el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí afirmó haber detectado misiles lanzados desde Irán el 28 de febrero, mientras sonaban las sirenas en varias partes del país, después de que Israel lanzara ataques contra su archienemigo. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP)

La mezquita de Al-Aqsa (C) dentro del recinto de la mezquita, el tercer lugar más sagrado del islam, se muestra en la ciudad vieja de Jerusalén tras su evacuación. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP)AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPMoscú, Rusia

Rusia denunció este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe".

"Las intenciones de los agresores son claras y fueron formuladas abiertamente: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable, y que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo", añadió el ministerio ruso de Exteriores.

