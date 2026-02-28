Todo lo que hay que saber sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el sábado en lo que el presidente Donald Trump calificó como una operación masiva para destruir las capacidades militares del país y eliminar la amenaza de que cree un arma nuclear.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que defendería su patria y su Guardia Revolucionaria dijo que lanzó contraataques, disparando drones y misiles contra Israel y ataques dirigidos a instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar.

Los ataques se produjeron después de que Trump presionara a Teherán para que llegara a un acuerdo que limitara su programa nuclear y construyera una flota de buques de guerra estadounidenses en la región mientras el país lucha contra la creciente disidencia tras las protestas a nivel nacional .

Al menos 57 personas murieron y otras 45 resultaron heridas en una escuela de niñas en el sur de Irán durante los ataques israelíes-estadounidenses, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA. La metralla de un ataque con misiles iraníes contra la capital de los Emiratos Árabes Unidos mató a una persona, según informaron los medios estatales.

Las explosiones en Teherán son las primeras señales de un ataque

Israel anunció el lanzamiento de un ataque contra Irán poco después de que se escucharan explosiones en Teherán la mañana del sábado. Uno de los primeros ataques impactó cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. No se supo inmediatamente dónde se encontraba Jamenei en ese momento; no se le ha visto en días.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, describió los ataques perpetrados en todo el país como una estrategia para eliminar amenazas. El ejército iraní, los símbolos del gobierno y los centros de inteligencia fueron atacados, según un funcionario informado sobre la operación, quien habló bajo condición de anonimato para poder revelar información confidencial.

Las sirenas sonaron en todo Israel para advertir al público sobre posibles ataques con misiles.

Irán contraataca

Bahréin informó que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en el reino insular. Testigos escucharon sirenas y explosiones en Kuwait, sede de la Central del Ejército estadounidense. También se pudieron escuchar explosiones en Qatar, donde la Base Aérea Al Udeid alberga a miles de militares.

Irak y los Emiratos Árabes Unidos cerraron su espacio aéreo y sonaron las sirenas en Jordania.

Un edificio de apartamentos en el norte de Israel resultó dañado y cayó metralla en varios puntos, según los medios de comunicación y la policía. Sin embargo, el teniente coronel Nadav Shoshani afirmó que no hubo impactos significativos en Israel y los servicios de rescate informaron que no se reportaron heridos por los bombardeos de misiles en todo el país.

Mientras tanto, los hutíes respaldados por Irán en Yemen han prometido reanudar los ataques a las rutas marítimas del Mar Rojo y a Israel, según dos altos funcionarios hutíes que hablaron bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio oficial de los líderes.

Trump insta a los iraníes a levantarse

A Trump le llevó más de una hora hacer un anuncio oficial sobre la participación de Estados Unidos en lo que él llamó “operaciones de combate importantes”.

En un video de ocho minutos en las redes sociales, Trump indicó que Estados Unidos estaba atacando por razones que van mucho más allá del programa nuclear, enumerando agravios que se remontan al comienzo de la República Islámica después de una revolución en 1979 que convirtió a Irán de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en el Medio Oriente en un enemigo feroz.

Trump pidió a los iraníes que se cubrieran, pero los instó a levantarse más tarde y derrocar al liderazgo islámico.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno”, dijo Trump. “Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”.

Los ataques se produjeron un día después de que Trump expresara su frustración por la falta de progreso en las negociaciones para detener la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares.

Aumentando fuerzas

Israel dijo que había trabajado con Estados Unidos durante meses para planificar los ataques.

Antes de que comenzaran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, Estados Unidos había reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores con misiles guiados llegaron en enero para reforzar el número de buques de guerra en la región. El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y cuatro destructores que lo acompañaban fueron enviados posteriormente desde el Caribe rumbo a Oriente Medio y ahora se encuentran en el Mediterráneo.

La flota ha añadido más de 10.000 tropas estadounidenses a la región.

Vuelos cancelados o desviados

Los combates interrumpieron el transporte aéreo en la región.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos, sede de las aerolíneas de larga distancia Emirates y Etihad, cerraron su espacio aéreo el sábado. El Grupo Qatar Airways anunció la cancelación temporal de los vuelos con origen y destino en Doha debido al cierre del espacio aéreo qatarí.

Los aviones que iban rumbo a Israel fueron desviados a otros aeropuertos.

Virgin Atlantic canceló su vuelo desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Dubái y anunció que evitaría sobrevolar Irak, lo que significa que los vuelos con origen y destino en India, Maldivas, Dubái y Riad podrían demorarse un poco más. Virgin Atlantic indicó que todos los vuelos llevarían el combustible adecuado en caso de que fuera necesario un cambio de ruta con poca antelación.

Turkish Airlines dijo el día X que los vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania serán suspendidos hasta el lunes y los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán serán suspendidos el sábado.

La aerolínea holandesa KLM dijo previamente que suspendería los vuelos a Tel Aviv a partir del domingo.