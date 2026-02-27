Trump ordena a su gobierno dejar de usar "inmediatamente" la IA de Anthropic

El presidente Donald Trump ordenó el viernes al gobierno de Estados Unidos dejar de usar "inmediatamente" la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

Anthropic insiste en que su tecnología no debe utilizarse para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o implementada en sistemas autónomos de armamento, mientras que el Pentágono asegura que actúa dentro de la ley y que sus contratistas no pueden imponer condiciones sobre cómo se usarán sus productos.

"Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Habrá un período de eliminación gradual de seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que usan productos de Anthropic en varios niveles", agregó el presidente, refiriéndose al Departamento de Defensa.

Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el anuncio de Trump.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó a la empresa de "arrogancia y traición".

"Anthropic dio una clase magistral de arrogancia y traición, así como un caso de manual sobre cómo no hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos o el Pentágono", escribió Hegseth en su cuenta en X.

Hegseth informó que ordenó al Pentágono designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una etiqueta normalmente reservada para empresas de países adversarios y que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía.

Y afirmó que "ningún contratista, proveedor o socio que hace negocios con el ejército de Estados Unidos podrá tener actividad comercial alguna con Anthropic".

El Pentágono también había dicho que Anthropic debía aceptar sus condiciones antes de las 17H01 (22H01 GMT) del viernes o enfrentarse a una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, dijo el jueves que estas "amenazas" no cambian la posición de la empresa: "No podemos en conciencia acceder a su solicitud".