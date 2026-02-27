Condenan a tres dominicanos por tráfico de inmigrantes en Puerto Rico

Un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico condenó a tres dominicanos acusados de violar las leyes federales de tráfico de inmigrantes, luego de ser procesados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en abril de 2025.

José Antonio De León-Pache, Melvin Díaz-Linas y Mikilendy Espiritusanto-Martínez fueron sentenciados por delitos tipificados en el Título 8, Sección 1324 del Código de los Estados Unidos.

De León-Pache y Díaz-Linas recibieron 37 meses de prisión y Espiritusanto-Martínez recibió 24 meses por el primer cargo.

Los hombres fueron detenidos en marzo de 2025 por contrabandear a 39 migrantes extranjeros a Puerto Rico.

Según los detalles, los hombres dejaron a 30 extranjeros varados en la Isla de Mona y siguieron el trayecto.

Luego los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y de la Policía Municipal de Cabo Rojo encontraron otros nueve migrantes cerca de la playa “El Combate”.

“Estas condenas subrayan nuestro compromiso de proteger la frontera caribeña de Estados Unidos y de responsabilizar a quienes intentan evadir nuestras leyes de inmigración”, declaró Jorge Chapa, agente jefe interino de la Patrulla del Sector Ramey. “Mediante el trabajo en equipo, la tecnología y la dedicación, nuestras agencias continúan protegiendo a nuestras comunidades y asegurando un futuro próspero para todos”.