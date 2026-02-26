Fallece Antonio Tejero, militar que encabezó una intentona en España

Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 en España, murió a los 93 años, anunció este miércoles el abogado de su familia.

"Ha muerto el Teniente Coronel D. Antonio Tejero Molina. Un hombre de honor, de una fe inquebrantable y un gran amor a España. Que Dios le dé la paz que los hombres le han negado", indicó en X el representante legal de la familia, Luis Felipe Utrera Molina.

El abogado informó sobre el fallecimiento el mismo día en que el Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez publicó los documentos sobre el intento de golpe de Estado que habían permanecido clasificados por 45 años.

En la memoria colectiva de los españoles sigue viva la imagen del teniente coronel de la Guardia Civil asaltando pistola en mano el Congreso de los Diputados, al mando de unos 200 hombres.

En ese momento, a seis años de la muerte del dictador Francisco Franco, España transitaba un rumbo democrático que un grupo de militares quería detener.

Según Tejero, el intento de golpe de Estado se llevó a cabo "en nombre del rey", Juan Carlos I.

un llamado del rey a los militares sublevados

Pero el monarca, con un discurso televisado de madrugada, luciendo el uniforme de capitán general de los ejércitos, llamó al orden a los militares sublevados y se confirmó como un baluarte de la joven democracia.

"La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático", declaró.

En el juicio, Tejero justificó su acto porque "a principio de 1981, la situación de España era (...) más grave que en 1936", cuando los militares, Franco entre ellos, se sublevaron.

Tejero afirmó que "volvería a actuar" de la misma manera.

Fue expulsado del cuerpo y condenado a 36 años de cárcel por rebelión militar. Trece años después, en 1996, salió en libertad condicional.

Durante la inhumación del féretro de Franco en un cementerio del norte de Madrid, tras su exhumación del monumental mausoleo en el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros), por orden del Gobierno del socialista Sánchez, el sacerdote que ofició la ceremonia fue el hijo de Antonio Tejero, Ramón.