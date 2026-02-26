Tony Raful resalta en España desempeño económico de República Dominicana

El embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful, destacó el dinamismo económico de la República Dominicana y su posicionamiento como un destino confiable para la inversión extranjera, durante una recepción con motivo del 182 aniversario de la independencia nacional.

El diplomático señaló que el país ha experimentado avances, proyectando una imagen de crecimiento y estabilidad en sectores como las exportaciones; el turismo; el crecimiento del producto interno bruto (PIB); y la seguridad jurídica y ciudadana.

“El motor productivo de la economía nacional está encendido. Las fuerzas sociales de inversión han identificado áreas sensibles para la creación de riquezas, multiplicando con creces las perspectivas del desarrollo material y humano, en un escenario de garantías y respeto al orden jurídico establecido”, expresó Raful ante representantes del ámbito diplomático, político y empresarial de República Dominicana y España.

Durante su intervención, el embajador recordó que en la última década el PIB real del país ha crecido en promedio cerca de un 5 % anual, mientras que la economía se ha expandido en términos reales alrededor de un 65 % entre 2015 y 2025.

Indicó además que el sector exportador alcanzó un hito, con exportaciones por un valor de US$14,645 millones, correspondientes principalmente a dispositivos médicos, productos electrónicos y servicios especializados.

“Este dinamismo ha permitido que, en 2025, se alcanzara un récord histórico de inversión extranjera directa, con más de US$5,000 millones, casi el doble que hace cinco años, reflejo de la confianza de los inversionistas en el país y en sus políticas de estabilidad y desarrollo”, afirmó.

La actividad conmemorativa estuvo encabezada por el embajador Tony Raful, acompañado de su esposa, Grey Soriano, quienes recibieron a miembros del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, incluidos representantes de organismos multilaterales, autoridades españolas, dirigentes políticos, empresarios, agregados militares y miembros de la comunidad dominicana residente en España.