Sheinbaum y Donald Trump hablaron por teléfono tras muerte de poderoso narco en México, 'El Mencho'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que conversó por teléfono con su par estadounidense Donald Trump tras la muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera en un operativo militar realizado el domingo.

La llamada duró ocho minutos, detalló la mandataria en rueda de prensa, y ocurrió el lunes, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemó negocios y bloqueó carreteras en 20 de los 32 estados de México en respuesta a la muerte de su líder conocido como "El Mencho".