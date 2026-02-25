China advierte que tomará "todas las medidas necesarias" si EEUU quiere fijar más aranceles

El Gobierno chino ha advertido que adoptará todas las medidas necesarias para defender sus intereses en el caso de que Estados Unidos utilizase una investigación sobre el cumplimiento del acuerdo comercial de 2020 entre ambos países como pretexto para introducir aranceles a las exportaciones del gigante asiático.

Después de que el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, comentase la semana pasada la disposición de su oficina para iniciar investigaciones en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha asegurado que China "ha tomado nota" de las observaciones de la parte estadounidense, subrayando que Pekín ha mantenido el espíritu del acuerdo y ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones en virtud del mismo.

De hecho, mientras que ha asegurado que China ha cumplido sus compromisos en áreas como la protección de la propiedad intelectual y la apertura de sus mercados financieros y agrícolas, Estados Unidos, en contraste, ha endurecido los controles de exportación sobre China, restringido la inversión bilateral e intensificado continuamente la represión y las restricciones en el comercio y otros ámbitos, "violando el espíritu del acuerdo".

De tal modo, China espera que Estados Unidos considere la implementación de la Fase Uno del acuerdo de forma objetiva y racional, absteniéndose de culpar a otros y de aprovechar la oportunidad para crear problemas.

"Si Estados Unidos insiste en impulsar investigaciones, o incluso las utiliza como pretexto para introducir medidas restrictivas como aranceles, China tomará todas las medidas necesarias para defender resueltamente sus legítimos derechos e intereses", ha avisado.