La ONU reafirma su compromiso con la soberanía de Ucrania y exige un alto el fuego

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este martes una resolución que reafirma su "firme compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania", incluyendo sus aguas territoriales, además de pedir "un alto el fuego inmediato, total e incondicional" cuando se cumplen cuatro años del inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.

El texto --aprobado este martes con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, entre ellos el de Rusia-- hace un llamamiento a una paz "amplia, justa y duradera" de conformidad con el Derecho Internacional y la carta de Naciones Unidas.

Estados Unidos, siguiendo la línea marcada desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, ha optado por abstenerse, misma posición de China, Brasil, Sudáfrica, India, Hungría, Qatar o Arabia Saudí, entre otros.

La resolución señala que la invasión rusa a gran escala de Ucrania "ha persistido durante cuatro años y sigue teniendo consecuencias duraderas para Ucrania y para la estabilidad tanto regional como mundial", mientras que expresa también su "profunda preocupación" por los continuos e intensificados ataques rusos contra los civiles y la infraestructura civil y energética ucraniana.

El texto, que apunta al "grave deterioro de la situación humanitaria" en el país, acoge "con beneplácito los esfuerzos" para poner fin a las hostilidades por parte de países occidentales, incluyendo Estados Unidos y los Estados europeos.

Por último, hace un llamamiento a la liberación total de prisioneros de guerra; la excarcelación de "todas las personas detenidas ilegalmente", así como el regreso de todos los civiles trasladados o deportados por la fuerza, incluyendo menores, como "medida de fomento de la confianza" entre las partes.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha acogido con satisfacción la adopción de la resolución de la Asamblea General, insistiendo en que "en momentos decisivos, la comunidad internacional debe ser clara". "Hoy lo ha sido", ha celebrado.

"Para nosotros, esto no es solo otra votación. Es una reafirmación de que Ucrania no está sola y de que los principios de la Carta de la ONU siguen siendo importantes", ha valorado, tras mandar un mensaje de agradecimiento a los 107 miembros de la ONU que respaldaron la iniciativa.

"Seguiremos actuando -con firmeza y coherencia- para lograr una paz integral, justa y duradera, en consonancia con la Carta de la ONU y el derecho internacional", ha dicho.

Por su lado, el que fuera enviado de Trump para la paz en Ucrania, el general Keith Kellogg, ha criticado que Washington se haya abstenido en una votación "sobre una paz duradera en Ucrania". "¿Acaso no son suficientes cuatro años de guerra? ¿Acaso no son suficientes los niños desaparecidos, los bombardeos de ciudades y la matanza de inocentes? No es un negocio, es la guerra", ha lamentado en un mensaje en redes sociales.

