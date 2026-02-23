Venezuela piden ante la ONU que Estados Unidos libere a Maduro y su esposa

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha pedido este lunes a las autoridades de Estados Unidos la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, ambos encarcelados tras el ataque perpetrado el 3 de enero por las fuerzas del país norteamericano contra territorio venezolano.

La petición de Gil ha tenido lugar durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que está teniendo lugar en la ciudad suiza de Ginebra. En este sentido, ha defendido que Maduro sigue siendo el "presidente constitucional de Venezuela" y ha recordado que él mismo representa un "país soberano, libre y pacífico".

"Venezuela reitera su firme denuncia contra la instrumentalización de los Derechos Humanos como armas políticas, utilizadas para atacar, oprimir y causar sufrimiento a los pueblos del mundo con el fin de doblegar su voluntad", ha señalado, según un comunicado.

"En el caso de Venezuela, los Derechos Humanos, sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo han sido sistemáticamente vulnerados durante más de una década a causa de medidas coercitivas unilaterales, violencia extremista y, más recientemente, un ataque militar que resultó en el secuestro de nuestro Jefe de Estado", ha lamentado.

No obstante, ha afirmado que el sistema de la ONU "no ha adoptado una posición firme contra estas violaciones, mientras se autorizan informes sesgados y politizados sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela".

"Hoy, Venezuela exige el cese inmediato de las medidas coercitivas, una agenda de Derechos Humanos que sea imparcial y sin selectividad política, el respeto a la soberanía de los Estados y la liberación inmediata del presidente y la primera dama", ha zanjado.