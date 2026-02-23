Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Ucrania

Ucrania asegura haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la zona sur, tras invasión rusa

Ejército ucraniano informó la recuperación de más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en la zona sur del país desde enero. 

Soldados del ejército ucraniano durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia de Infantería de Toledo, a 3 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Robles ha visita la Academia de Infantería para interesarse por el desarrollo del adiestramiento al personal ucraniano que se imparte dentro del marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (EUMAM-UA).

Soldados del ejército ucraniano durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia de Infantería de Toledo, a 3 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España).Europa Press

Avatar del Europa Press
Europa PressMadrid, España

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber "restaurado el control" en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en la zona sur del país desde enero, en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión firmada el 24 de febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El jefe del Ejército ucraniano, Oleksander Sirski, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que desde finales de enero "se ha restaurado el control en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio y ocho localidades en dirección a Oleksandrivka", sin especificar si todas estas zonas estaban ocupadas por Rusia o eran zonas en disputa.

"Nuestros soldados no solo aguantan en defensa, sino que operan con éxito a la ofensiva", ha destacado. 

"Nuestro plan sigue sin cambios. Cumplir las tareas preservando al máximo la vida de nuestros defensores, reforzar las capacidades defensivas y aumentarlas en cada sección en el frente. Trabajamos de forma sistemática y coherente para liberar la tierra ucraniana", ha sostenido.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. 

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Tags relacionados