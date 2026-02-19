Unicef reporta la muerte de 15 niños en ataque con drones contra un campamento en Sudán

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha denunciado este jueves la muerte de 15 niños en un ataque con drones perpetrado esta semana contra un campamento de desplazados en Kordofán Occidental, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El organismo ha resaltado que el conflicto está incrementando los riesgos para la infancia y agravando una crisis humanitaria que se ahonda a diario, siendo un ejemplo de ello el ataque ejecutado el 16 de febrero contra el campamento de desplazados en Al Sunut, que dejó además diez niños heridos.

"Las familias desesperadas en Sudán buscan refugio en campamentos de desplazados tras huir del hambre y la violencia. Su protección es una obligación", ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

"En toda la región de Kordofán estamos viendo los mismos patrones alarmantes que en Darfur: niños y niñas asesinados, heridos, desplazados y privados de los servicios que necesitan para sobrevivir", ha manifestado, ante la intensificación del conflicto en esta zona de Sudán durante los últimos meses.

Por ello, Unicef ha reclamado al Gobierno y a todas las partes en conflicto que protejan a la población civil, que pongan fin a los ataques contra infraestructura civil y que garanticen un acceso humanitario seguro, sostenido y sin restricciones.

El comunicado ha sido publicado después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunciara el miércoles la muerte de cerca de 60 civiles en varios ataques con drones perpetrados durante los últimos días en Sudán y alertara de las "consecuencias devastadoras" sobre la población de la guerra, que ha sumido al país africano en una grave crisis humanitaria.

La guerra civil en Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.