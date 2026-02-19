Encefalitis por picaduras de garrapatas y mosquitos se incrementa en España, alertan Neurólogos

La encefalitis de carácter autoinmune y la causada por picaduras de garrapatas y mosquitos en España ha aumentado en los últimos años, pese a que la prevalencia de la enfermedad haya bajado a nivel nacional, gracias a la vacunación y la higiene, según la coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la doctora Saima Bashir.

"Estamos observando un ligero aumento de los casos de carácter autoinmune, sobre todo en jóvenes y adultos menores de 40 años y principalmente en mujeres, y también un aumento de casos por picaduras de garrapatas y mosquitos, como, por ejemplo, los brotes notificados en muchas regiones de España por el virus del Nilo Occidental", comenta Bashir.

Debido al Día Mundial de la Encefalitis, que se celebra el 22 de febrero, la SEN ha querido recordar que en el mundo se producen tres nuevos casos de encefalitis cada minuto y, aun así, el 77 por ciento de la población desconoce qué es esta enfermedad, según los datos de la asociación Encephalitis International.

La neuróloga Saima Bashir ha asegurado que la encefalitis puede ser causada por una infección (encefalitis infecciosa) o por una reacción errónea del sistema inmunitario (encefalitis postinfecciosa o autoinmune). Los síntomas más habituales de esta patología son fiebre, dolor de cabeza, confusión, problemas de memoria, comportamientos inusuales, convulsiones o psicosis, entre otros. Sin una detección temprana y tratamiento, puede dejar numerosas secuelas o incluso "provocar la muerte".

La encefalitis infecciosa, causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, es la tipología más común de esta enfermedad. Los virus del sarampión, paperas, polio o rubéola pueden causar encefalitis "muy graves en las personas no vacunadas". Además, los enterovirus y los virus transmitidos por animales (como mosquitos o garrapatas) y los virus de la familia herpes (herpes simple, virus de la varicela-zóster) también se encuentran entre los virus más frecuentes.

Mientras que en las últimas tres décadas, a nivel mundial, la enfermedad haya experimentado un crecimiento superior al 12 por ciento debido a aspectos como el cambio climático, la expansión urbanística, la cada vez mayor movilidad geográfica de la población o los movimientos antivacunas, en España se ha reducido de forma significativa gracias a la vacunación y a la higiene.

Bashir, a su vez, ha querido recalcar la importancia de buscar "atención médica urgente" ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, cambios de comportamiento o convulsiones, porque la detección temprana es "crucial" en esta enfermedad. Además, "seguir las pautas de vacunación y tener una higiene adecuada, así como tomar medidas para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos y garrapatas, sobre todo si se planea viajar a países de alto riesgo", son las mejores herramientas para prevenir esta enfermedad.

ENCEFALITIS EN ESPAÑA

En el mundo se producen tres nuevos casos de encefalitis cada minuto, y se calcula que los años de vida perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad (AVAD) que genera la encefalitis suponen cerca de 5 millones de años, debido a la alta carga de secuelas neurológicas posteriores.

En España se producen alrededor de 1,200 casos de esta inflamación del cerebro al año, con una prevalencia de entre 2 y 4 casos por cada 100,000 habitantes al año. Esta enfermedad se puede producir a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores y en personas con problemas inmunitarios. También se ven bastantes casos en niños y adolescentes, y se estima que 10 de cada 100,000 niños la padecerán este año.

La tasa de mortalidad de esta patología en España ronda entre el 5 y el 20 por ciento de los casos, y puede dejar secuelas en más del 20 por ciento de las personas que sobreviven. Entre las secuelas más comunes se encuentran las dificultades de aprendizaje o desarrollo (afectan al 35%), problemas de memoria (18%), cambios en la personalidad (18%) o problemas motores o problemas de audición, habla o de visión (17%), pero también otros como fatiga, dolor, cefaleas o epilepsia.