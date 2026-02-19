Clima favorece los incendios va en aumento en el mundo

La cantidad de días en que el clima se vuelve más caluroso, árido y ventoso --condiciones ideales para desencadenar incendios forestales extremos— prácticamente se ha triplicado en los últimos 45 años en todo el mundo, y la tendencia es aún mayor en el continente americano, según un nuevo estudio.

Y más de la mitad de ese aumento se debe al cambio climático provocado por el ser humano, de acuerdo con las estimaciones de los investigadores.

Esto significa que, a medida que el planeta se calienta, hay más lugares propensos a arder en llamas al mismo tiempo debido a que el clima propicio para incendios está cada vez más sincronizado, es decir, cuando varios puntos reúnen las condiciones adecuadas al mismo tiempo.

Debido a lo anterior, los países podrían no tener recursos suficientes para apagar todos los incendios que surjan y sería menos probable que la ayuda llegue de naciones vecinas que lidian con sus propias conflagraciones, destacaron los autores del estudio publicado el miércoles en Science Advances.

Según el estudio, el planeta promedió 22 días al año de clima sincronizado propicio para incendios en 1979 y durante los 15 años siguientes, para conflagraciones que se mantuvieron dentro de grandes regiones globales. En contraste, hubo más de 60 días al año en 2023 y 2024.

“Este tipo de cambios que hemos observado incrementa la probabilidad en muchas zonas de que haya incendios que serán muy difíciles de sofocar”, destacó el coautor del estudio John Abatzoglou, científico especializado en incendios de la Universidad de California, campus Merced.

Los investigadores no analizaron incendios reales, sino las condiciones meteorológicas: calor, vientos fuertes y aire y suelo secos.

“Esto aumenta la probabilidad de brotes de incendios generalizados, pero el clima es una dimensión”, declaró el autor principal del estudio, Cong Yin, científico especializado en incendios de la Universidad de California, campus Merced. Los otros ingredientes principales de los incendios son el oxígeno, el combustible como árboles y matorrales, y una fuente de ignición como rayos, incendios provocados o accidentes.

un estudio relevante

Este estudio es relevante debido a que el clima extremo propicio para incendios es el factor principal —aunque no el único— en el aumento de los impactos de los incendios en todo el mundo, señaló el científico de incendios Mike Flannigan, de la Universidad Thompson Rivers en Canadá, quien no fue parte de la investigación. También es importante ya que regiones que solían tener temporadas de incendios en momentos distintos y podían compartir sus recursos ahora se superponen, destacó.

“Y ahí es donde las cosas empiezan a salir mal”, dijo Abatzoglou.

Más del 60% del aumento global de días de clima sincronizado propicio para incendios puede atribuirse al cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas natural, subrayó Yin. Él y sus colegas lo saben porque usaron simulaciones por computadora para comparar lo ocurrido en los últimos 45 años con un mundo ficticio sin el incremento de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles.

En el territorio continental de Estados Unidos, entre 1979 y 1988, el promedio fue de 7,7 días al año de clima sincronizado propicio para incendios. El promedio se elevó a 38 días al año en los últimos 10 años, indicó Yin.

Pero eso no es nada en comparación con la mitad sur de Sudamérica. La región promedió 5,5 días al año de clima propicio para incendios entre 1979 y 1988, frente a los 70,6 días al año en la última década, incluidos 118 en 2023.

De 14 regiones globales, sólo el Sudeste Asiático registró una disminución de días de clima propicio, probablemente porque la zona se está volviendo más húmeda, señaló Yin.