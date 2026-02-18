Cuatro legisladores se disputarán la Presidencia

El Congreso de Perú informó que cuatro legisladores se disputarán, mediante votación el miércoles, el cargo de presidente para reemplazar al destituido mandatario José Jerí removido luego que la fiscalía le abrió una investigación por presunta corrupción a raíz de las citas que mantuvo con dos empresarios chinos.

Uno de los candidatos es Héctor Acuña, ingeniero de 68 años, del grupo conservador Honor y Democracia que es hermano de César Acuña, un millonario exgobernador de la región La Libertad y candidato presidencial en las elecciones del 12 de abril por Alianza para el Progreso, un partido que ha respaldado a Jerí.

Otra es María Alva, abogada de 58 años, propuesta por el partido conservador Acción Popular, que en 2021 fue presidenta del Parlamento. También José Balcázar, exjuez de 83 años, impulsado por el partido izquierdista Perú Libre y Edgard Reymundo, un sociólogo de 73 años, de otro partido izquierdista Bloque Democrático.

Según el reglamento del Parlamento, la votación será el miércoles desde las 18:00 horas (2300GMT). Quien logre un voto más de la mitad de la totalidad de congresistas presentes será quien suceda a Jerí. Si nadie supera la mitad de los votos de los asistentes se realizará una segunda elección y ganará quien recolecte más votos.

Jerí —con cuatro meses en el cargo— fue removido el martes con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Había asumido el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

Crisis permanente

La remoción de Jerí a dos meses de las elecciones presidenciales profundiza la inestabilidad que vive el país sudamericano, que desde 2018 ha sumado siete presidentes. Cuatro fueron removidos por el Parlamento —el cuarto ha sido Jerí— dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino terminó su mandato.

En octubre, Jerí era presidente del Congreso y, según la ley, le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes. El legislador elegido por el Parlamento para suceder a Jerí deberá dirigir el país hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril.

Empresarios chinos.

Empezó en enero cuando la prensa reveló que se había reunido varias veces —y sin registrarlo oficialmente como estaba obligado— con dos empresarios chinos, uno contratista estatal y el otro investigado por su presunta participación en un grupo involucrado en el tráfico ilegal de madera.