Gobierno Español exige investigación a redes sociales que difundan pornografía infantil

El Gobierno español pedirá a la fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de imágenes pornográficas infantiles con inteligencia artificial (IA), anunció este martes su presidente, Pedro Sánchez, propugnando acabar con "la impunidad de los gigantes".

"Hoy", el Gobierno pedirá al Ministerio Fiscal "que investigue los delitos que X , Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA", escribió Sánchez en X.

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental , la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas", argumentó el dirigente socialista.

"El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar", sentenció Sánchez, que en los últimos tiempos ha cruzado reproches con magnates de las redes como Elon Musk y Pavel Durov -el creador de Telegram-, después de que anunciara el 3 de febrero su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Además, Sánchez también avanzó que cambiarían las leyes para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables "de muchas infracciones que se producen en sus sitios web", dijo entonces.

En cifras ofrecidas este martes, el Gobierno aseguró que "una de cada cinco personas jóvenes" en España, "especialmente niñas y adolescentes, afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos suyos creados con IA siendo menores".

Las redes sociales están en el punto de mira en otros países.

Así, a principios de febrero, la justicia francesa allanó las oficinas de la plataforma X en Francia y citó a declarar en abril a Musk, en el marco de una investigación sobre las presuntas derivas de esta red social, entre ellas la creación de imágenes falsas de carácter sexual con Grok, su asistente de IA.

La Comisión Europea también anunció a finales de enero una nueva investigación contra X por este asunto.