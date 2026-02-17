Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Perú

Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí.

El expresidente del Congreso de Perú, José Jerí

El expresidente del Congreso de Perú, José Jerí, canta el himno nacional tras ser juramentado como presidente interino en Lima, Perú, el viernes 10 de octubre de 2025. (Foto AP/John Reyes)John Reyes

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPLima, Perú

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político.

Jerí, el séptimo jefe de Estado peruano en 10 años, fue removido del cargo al que accedió como presidente del Congreso en octubre de 2025.

"La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república", anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El parlamento elegirá el miércoles a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.

Tags relacionados