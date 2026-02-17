Así fue la destitución de José Jerí por el Congreso Peruano

A cuatro meses y una semana de haber jurado como presidente de la República, José Jerí (Somos Perú), fue destituido del cargo por el Congreso. Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

Las siete mociones de censura contra Jerí fueron presentadas en su calidad de titular del Congreso, cargo para el que fue elegido el 26 de julio del 2025 y que le permitió jurar como mandatario -por sucesión constitucional- tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año.

En la sesión extraordinaria, que se realizó en el auditorio del Edificio Faustino Sánchez Carrión del Parlamento, se aprobó la admisión a trámite de las siete mociones de censura en contra de Jerí. Estas fueron acumuladas y votadas en conjunto.

La censura a Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Durante el debate, la portavoz de la bancada de Somos Perú, Ana Zegarra, presentó una cuestión de orden, con el objetivo de evitar que se someta al proceso de censura al saliente mandatario, tal y como adelantó El Comercio. La parlamentaria argumentó que a Jerí le correspondía salir del cargo de jefe de Estado a través de una vacancia. La única agrupación que respaldó esta postura fue Fuerza Popular.

La cuestión de orden fue rechazada con 71 votos en contra, 34 a favor y una abstención.

El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), informó que la elección del nuevo titular de la Mesa Directiva, que asumirá la Presidencia de la República se realizará este miércoles a partir de las 6 de la tarde.

La primera moción de censura admitida a debate es la impulsada y sustentada por Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), con 71 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones. Se requería de la mayoría de congresistas hábiles: 58.

Luego fueron admitidas a debate -en este orden- las impulsadas por Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), que obtuvo 69 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones; y Jaime Quito (Bancada Socialista), que logró 73 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones.

De igual forma, las mociones sustentadas por Edward Málaga (no agrupado), con 76 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones; Esdras Medina (Renovación Popular), con 78 votos a favor, 23 en contra y 0 abstenciones; y Pedro Martínez (Acción Popular), con 74 votos a favor, 21 en contra y 1 abstención.

La séptima y última moción de censura admitida a debate fue la sustentada por Hamlet Echevarría (JPP-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial). En este caso obtuvo 72 votos a favor, 23 en contra y 0 abstenciones.