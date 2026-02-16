El ejercicio físico en el tratamiento mejora la vida de pacientes con cáncer pulmonar

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (INEF-UPM) ha participado en un estudio cuya principal conclusión es que el ejercicio físico mejora la calidad de vida en pacientes de cáncer de pulmón, lo que refuerza la idea de su recomendación durante el tratamiento.

Con la intervención, también, del Servicio de Oncología del madrileño Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, y publicado en la revista 'Cancers', este trabajo ha llevado a cabo la revisión de un total de 13 ensayos clínicos, los cuales comprenden una muestra de 600 pacientes.

Este análisis "muestra que los programas de ejercicio físico producen mejoras significativas en la calidad de vida y en el bienestar físico de las personas con cáncer de pulmón en comparación con aquellos que no realizan ejercicio", ha resumido Alejandro Barrera, quien es investigador de la citada Facultad.

"Los beneficios se observaron tanto en pacientes en fases tempranas como avanzadas de la enfermedad y en distintos contextos terapéuticos, como cirugía, quimioterapia y tratamientos dirigidos", ha continuado Barrera, quien también es uno de los coautores de este trabajo, y que ha insistido en que los resultados refuerzan la necesidad de que los programas de ejercicio añadido al tratamiento "se desarrollen de manera estructurada y bajo la supervisión de profesionales en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte".

COMPONENTE ESENCIAL DENTRO DEL ABORDAJE ONCOLÓGICO INTEGRAL

A juicio de este representante de la INEF-UPM, de esta manera se garantizaría "una adaptación segura y eficaz a las características de cada paciente". Las conclusiones de esta investigación "contribuyen a que profesionales sanitarios y responsables de políticas de salud integren el ejercicio físico como un componente esencial dentro del abordaje oncológico integral", ha subrayado.

Para finalizar, y ahondando en lo confirmado con este estudio, desde el citado centro académico han declarado que se ha analizado si los pacientes mostraban alguna mejora ante la práctica del ejercicio físico en relación con las dificultades para respirar. En este caso, los resultados no han sido concluyentes.